Через введення карантину вихідного дня робота ринків і майбутнє людей опинилося під загрозою

Як передає Politeka, багато хто з торгуючих отримують більшу частину доходу саме в суботу та неділю. Звідси-загроза банкрутства для дрібних підприємців, які працюють на промтоварних ринках.

Торкнулося це і найбільшого промтоварного ринку "7 кілометр" в Одесі, де 22 Листопада підприємці вийшли на протест, щоб бути почутими. Більшість небайдужих одеситів солідарні з протестувальниками:

"Правильно! Інакше скоро голі будемо, листям прикриватися;

Вбивають у всьому світі дрібний бізнес. Бійтеся голоду, а не вірусу - голод страшніше набагато;

Правильно зробили, що перекрили дорогу. Вони заважають людям працювати, так нехай тоді побачать, що люди теж можуть заважати!

Терпіння лопає у народу, варто було очікувати цього.

Дайте людям можливість виживати, я мовчу про те, щоб жити! Купа реалізаторів, яким потрібно годувати сім'ї. І ніхто не запитає їсти їм за що сьогодні купити додому булку хліба", - пишуть користувачі мережі.

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