Протест працівників Одеського ринку " 7 кілометр» завершився, мітингувальників розігнала поліція

Нагадаємо, що підприємці, які торгують на найбільшому ринку "7 кілометр" зважилися зібратися на акцію протесту для того, щоб висловити своє невдоволення з приводу заборони роботи на вихідні. Протестувальники прикрили Овідіопольську дорогу, а також погрожували розбити намети.

Відчайдушні торговці вимагали відкрити ринок і дозволити їм працювати. За їх словами, влада "навмисне знищує малий і середній бізнес", при це дозволяє супермаркетам торгувати промтоварами і забороняючи це робити на ринках. Підприємці оголосили акцію безстроковою, однак у справу втрутилася поліція.

Як повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, розпочато кримінальне провадження на підприємців ринку «7 кілометр» за блокування руху на Овідіополь. Стаття передбачає до 3 років обмеження волі. На даний момент акція протесту припинилася.

Додамо, що в Україні можуть ввести повний локдаун у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу, проте точна дата поки невідома.

Про посилення карантинних заходів розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що Уряд готовий звернутися до таких заходів, якщо карантин вихідного дня не принесе результатів.

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