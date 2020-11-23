Автомобіль "швидкої допомоги", що перевозив хворих, перекинувся на дорозі в Одесі

Відео аварії вдалося зняти випадковим свідкам, кадрами вони поділилися в телеграм-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Подія трапилася ввечері близько 17: 30 на перетині вулиць Дальницької та Балківської. Про це поінформували патрульні поліцейські.

Все сталося через те, що водій на Лексусі не поступився дорогою "швидкої" і врізався в неї. В результаті удару машина перекинулася на бік.

На момент зіткнення спецавтомобіль перевозив хворих. Два пасажири "швидкої" отримали травми, їх доставили в лікарню. Також постраждав водій Lexus.

На місці прибула оперативно-слідча група, яка з'ясовувала всі обставини аварії.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі машина швидкої допомоги потрапила в аварію, коли поспішала на виклик.

У неї врізався водій на іномарці, який не пропустив автомобіль екстрених служб, що рухався на червоне світло, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

ДТП сталося ввечері, близько 21: 00 в Малиновському районі.

За даними поліції, на перетині вулиці Балківської та Заньковецької водій автомобіля BMW не надав переваги машині швидкої допомоги, яка їхала з мигалками на червоний сигнал світлофора. В результаті сталося зіткнення.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

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