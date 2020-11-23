В одному з районів Одеси сталася пожежа зі смертельними наслідками

Як повідомили одеські рятувальники, ввечері на вихідних горів приватний одноповерховий будинок за адресою вулиця Василя Стуса, 13, передає Politeka.net

Так, сигнал про загоряння надійшов на спецлінію 101 о 18: 08.

Прибувши на місце, пожежники виявили, що горить домашнє майно в одноповерховому житловому будинку.

Близько півгодини знадобилося співробітникам з надзвичайних ситуацій, щоб загасити полум'я і повністю його ліквідувати на площі 20 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили мертве тіло невідомої жінки. Дані про неї ще встановлюються.

Від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 23 людини особового складу.

До цього ми повідомляли, що несправне пічне опалення стало причиною пожежі в одному у селі Новопетрівка Миколаївського району , де майже три години рятувальники гасили пожежу, яка охопила одноповерховий житловий будинок.

19 листопада о 16: 55 на лінію "101" надійшов сигнал про загорання приватного будинку на вулиці Шкільній, 31.

Прибулі на місце рятувальники пожежу локалізували о 17:36 і повністю її загасили о 20: 25 на площі 80 квадратних метрів.

На згарищі було знайдено бездиханне тіло 42-річної господині будинку.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії

Як повідомляла Politeka, руйнівна НП сколихнула Одесу, відомо про перші жертви: кадри з місця подій

Також Politeka писала, в торговому центрі Одеси почалася пожежа, людей виводять на вулицю: відео НП