У центрі Одеси компанія підлітків влаштувала дебош у магазині під час карантину вихідного дня

Кричущий випадок зафіксували в супермаркеті "Таврія В" , який розташований в ТЦ "Європа" на Дерибасівській, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео, яке розлетілося по мережі, видно, як молода дівчина зайшла за прилавок і почала їсти салат ложкою прямо з торгових лотків. Інший хлопець зайшов за прилавок і почав голосно і нецензурно висловлюватися. При цьому видно, що у більшості молоді в руках були алкогольні напої.

Адміністрація супермаркету вже відреагувала на ситуацію, заявивши, що що молода людина у них не працює. Крім того, вони розповіли, що компанія поводилася зухвало, лаялися матом, а один з хлопців навіть намагався «справити нужду» біля виходу з магазину, але йому завадили. Після "дегустації" продукцію викинули, а прилавок продезенфікували. Супермаркет звернувся в поліцію, особи хуліганів встановлені.

Станом на ранок, 23 листопада в Одеській області за добу виявили 536 інфікованих. З початку карантину в регіоні були заражені 37 тисяч 901 чоловік.

За даними РНБО, четверо хворих померли від вірусу і супутніх захворювань. Кількість жертв в області досягла 513.

Одужали вчора двоє пацієнтів. За весь час пандемії в Одеській області вилікувалися 8729 осіб.

У той же час 536 знаходяться під підозрою.

Нагадаємо, що вірусний колапс охопив Одесу, лікарі кричать від безнадії: "набридло і страшно"

Як повідомляла Politeka, Одеський медик розповів, як ховають жертв китайської інфекції: "за 50 років роботи вперше таке бачу"

Також Politeka писала, що катастрофа з епідемією в Одесі: влада розгорне польовий госпіталь для заражених вірусом