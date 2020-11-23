У центрі Одеси компанія підлітків влаштувала дебош у магазині під час карантину вихідного дня
Кричущий випадок зафіксували в супермаркеті "Таврія В" , який розташований в ТЦ "Європа" на Дерибасівській, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео, яке розлетілося по мережі, видно, як молода дівчина зайшла за прилавок і почала їсти салат ложкою прямо з торгових лотків. Інший хлопець зайшов за прилавок і почав голосно і нецензурно висловлюватися. При цьому видно, що у більшості молоді в руках були алкогольні напої.
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Адміністрація супермаркету вже відреагувала на ситуацію, заявивши, що що молода людина у них не працює. Крім того, вони розповіли, що компанія поводилася зухвало, лаялися матом, а один з хлопців навіть намагався «справити нужду» біля виходу з магазину, але йому завадили. Після "дегустації" продукцію викинули, а прилавок продезенфікували. Супермаркет звернувся в поліцію, особи хуліганів встановлені.
Станом на ранок, 23 листопада в Одеській області за добу виявили 536 інфікованих. З початку карантину в регіоні були заражені 37 тисяч 901 чоловік.
За даними РНБО, четверо хворих померли від вірусу і супутніх захворювань. Кількість жертв в області досягла 513.
Одужали вчора двоє пацієнтів. За весь час пандемії в Одеській області вилікувалися 8729 осіб.
У той же час 536 знаходяться під підозрою.
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