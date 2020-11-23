Він застряг і повис

В Одесі чоловік намагався перелізти через паркан, але потрапив на той світ

Трагічні подробиці розповіли в обласному управлінні ДСНС, передає Politeka.net

Інцидент трапився рано вранці в селищі Фонтанка-2 на вулиці Степовій.

Чоловік перелазив через паркан з піками і застряг. Він не зміг самостійно вибратися, і очевидці покликали на допомогу рятувальників.

З'ясувалося, що потерпілий отримав рвану рану стегна і втратив свідомість. Рятувальники за допомогою бензорізу зняли бідолаху з паркану і передали лікарям швидкої допомоги. Чоловіка відвезли в обласну лікарню, він був у важкому стані.

У ДСНС уточнили, що до вечора він помер, не приходячи до тями.

До цього ми повідомляли, що ввечері на вихідних горів приватний одноповерховий будинок за адресою вулиця Василя Стуса, 13.

Прибувши на місце, пожежники виявили, що горить домашнє майно в одноповерховому житловому будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили мертве тіло невідомої жінки. Дані про неї ще встановлюються.

Також ми писали, що автомобіль "швидкої допомоги", що перевозив хворих, перекинувся на дорозі в Одесі. Все сталося через те, що водій на Лексусі не поступився дорогою "швидкої" і врізався в неї. В результаті удару машина перекинулася на бік. Постраждали пацієнти, які перебували в кареті швидкої допомоги.

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