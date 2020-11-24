В Одесі невідомі познущалися над найвідомішим деревом
Так, у дворі будинку № 17 по вулиці Торговій спиляли ботанічну пам'ятку природи місцевого значення. Про це повідомили в прес-службі Департаменту міського господарства, передає Politeka.net
Співробітники однієї з керуючих компаній спиляли всі гілки так званої "Пушкінської тополі".
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Екологи стверджують, що тополя була здоровою і не сухою. Зараз від нього залишився тільки голий стовбур. За їх словами, в такому стані дерево зможе прожити ще кілька років, а потім засохне.
При цьому відомо, що дозвіл на знесення зелених насаджень на Торговій, 17 КП «Міськзелентрест» не видавався.
За фактом того, що сталося склали акт і написано заяву в поліцію.
До слова, цієї пам'ятки вже близько 200 років і дерево стало рекордсменом Одеси по ширині свого стовбура. Згідно з легендою, саме з цієї тополі молодий Пушкін залазив у вікно до дружини комерсанта Різнича, яка в той час була коханкою письменника.
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