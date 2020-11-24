Виманили близько 40 тисяч

В Одесі на тлі пандемії і істотного падіння рівня доходів людей, помітно активізувалися інтернет-шахраї

Так, одна жінка придумала нескладну схему з обману покупців через соціальну мережу «Instagram». Вона продавала неіснуючі дитячі речі. Про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Схема виглядала наступним чином: шахрайка створила аккаунт в Instagram для продажу дитячих речей і приймала замовлення на неіснуючий товар за умови стовідсоткової передоплати. Після того, як покупці перераховували на банківські картки гроші за обраний одяг, аферистка блокувала зв'язок з ними.

За місцем проживання підозрюваної поліція провела обшук, вилучивши чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки. Сама вона донедавна перебувала в розшуку.

Як з'ясувалося, зловмисниця вже мала проблеми з законом.

Жінці заочно повідомили про підозру у заволодінні майже 40 тисячами гривень шляхом шахрайства.

До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція затримала зухвалу злодійку, яка витягувала телефони у людей в магазинах, лікарнях і навіть в церквах.

Спритна кишенькова злодійка приїхала з сусідньої країни в Одесу і влаштувалася в місті, щоб грабувати її жителів.

Так, 28-річна злодійка витягла мобільні телефони у двох відвідувачок лікарні в Суворовському районі, ще двох вона пограбувала в церкві і дитячому магазині в центрі міста.

Вартість телефонів становила від п'яти до сорока тисяч гривень у трьох жінок і однієї неповнолітньої дівчинки.

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