В Одесі ведуться суперечки і конфлікти навколо чергового мовного скандалу в громадському транспорті

Про це пише Politeka.net

Так, по мережі гуляє відео, зроблене в одеському трамваї № 5. За попередніми даними, пасажирка-пенсіонеркадостатньо емоційно вимагала від кондуктора, щоб до неї зверталися державною мовою. Через це на неї накинулися інші пасажири трамвая.

Один чоловік погрожував викинути жінку з транспорту, інший обіцяв "посадити її на баланду", заявивши, що "він і є поліція".

"Закрий рот! Їдь до Львова чи Тернополя і там свисти. Я тобі зараз влаштую не кацапський. Влаштую тебе на 14 зону. І будеш там баланду їсти. Я сам поліцейський. Ти мене доведеш, падло", – кричав чоловік.

Одесити в соціальних мережах теж досить емоційно відреагували на мовний скандал у трамваї.

"Виховання не вистачило обом сторонам конфлікту, якщо пасажир вимогає рідної мову, то треба було якось відповіді, але цю пенсіонерку вже в міському транспорті добре знають і вона могла так попросити, що і викликало скандал. Але нападати на літню людину це просто неприпустимо, якою б мовою він не говорив»,

"Старій нехер робити, сиди вдома, а то через таких і на роботу дістатися не можна вчасно. Сіла і катається, а пішки походити шкідливо? Мова її не влаштовує, проклинає! Все повернеться бумерангом!»,

"Вранці через таких бабуль на роботу не потрапити. Місця сидячі займають, а люди на роботу не можуть вчасно приїхати. Їдьте пізніше, так ні, потрібно саме коли годину пік»,

"Одеса-це багатомовне місто і не розповідайте казки»,

"Повна маячня, конфлікт стався не через мову, а через те що вона себе вела пахабно, давно пора скасувати всі пільги, і доплачувати на проїзд до пенсії, по гривень 200 на місяць буде достатньо", - висловилися в мережі.

[/embed]

Нагадаємо, що транспортний колапс в Одесі: на рейс випустили розбиті маршрутки, відео

Як повідомляла Politeka, в Одесі через прорив труби затопило квартири, відео НП

Також Politeka писала, що плани зі знесення пам'ятника Катерині II стривожили одеситів: "повторення" ДНР " нам не треба"