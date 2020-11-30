З 1 грудня одеських школярів переводять на дистанційне навчання, проте не всіх
Мова, йде про учнів 5-11 класів міських шкіл Одеси. Їх відправлять на онлайн-навчання на два тижні. Про це в ході брифінгу повідомила директор Департаменту освіти Олена Буйневич, пише Politeka.net
За словами чиновниці, на сьогоднішній день в Одесі закриті 223 класи, при цьому повністю закриті 4 школи.
За останній тиждень, серед школярів і педагогів зафіксовано зростання захворюваності на китайську інфекцію.
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"Дуже турбує те, що відбулося зростання після відносно стабільної ситуації — плюс 70 закритих класів, — повідомила Буйневич.
При цьому вона додала, що основна причина — це хвороби не дітей, а педагогів, які заражаються від дітей.
Одесити в соцмережах вже бурхливо коментують перехід на дистанційне навчання.
"Дійшло нарешті у дочки з 7 уроків тільки два було днями так і уроків немає і дистанційно не навчають, вчителі хворіють, 9 клас на секундочку»,
"І правильно, пошкодуйте вчителів та їх сім'ї»,
«Та всіх треба на дистанційку»,
"А 1-4Е класи, там всі здорові на думку Буйневич? У дітей останній тиждень фізкультурник математику і українську мову веде. Вони там зовсім з глузду з'їхали упороті?» ,- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що дистанціонка і черги в сотні метрів на вулиці: Одеса за крок від локдауна, жителі незадоволені
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