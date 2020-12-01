Одеська область знову вибилася в лідери за кількістю заражених китайською інфекцією

Тільки за останню добу в регіоні зафіксовано 889 нових випадків захворювання. Всього за час пандемії діагноз covid-19 поставили 45838 жителям Одеси та області. Про це передає Politeka.net, з посиланням на РНБО.

За добу небезпечна інфекція забрала життя 6 осіб. Кількість летальних випадків досягла 585. Вилікувати вдалося 9488 пацієнта, 35765 хворіють, у 47620 підозрюють вірус.

Також за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1799), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

До цього ми повідомляли, що в Одесі вже критично не вистачає анестезіологів і реаніматологів для формування лікарських бригад, які лікують ковід-пацієнтів

Таку заяву зробила голова міськздраву Олена Якименко в ході засідання оперативного штабу.

За словами чиновниці, в міській лікарні №5 на вулиці Троїцькій через те, що хворіють лікарі, закрили два відділення і одне в лікарні №8. Існує велика проблема з анестезіологами і реаніматологами — вони є тільки в лікарні №10 і в єврейській. Також, є невеликий резерв фахівців у лікарні №11.

«Ми звернулися до обласного департаменту охорони здоров'я, вони обіцяли допомогти з анестезіологами. Зверталися також до керівника кафедри, яка готує анестезіологів — він обіцяв підшукати співробітників»,— зазначила Якименко.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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