В Одесі невідомі поставили на пам'ятник маршалу Жукову унітаз
Про це повідомили одесити в соцмережах, передає Politeka.net
Так, 1 грудня в сквері на проспекті Небесної Сотні очевидці помітили, як на постаменті від бюста маршалу Георгію Жуукову стоїть унітаз, загорнутий у сміттєвий пакет.
Хто і навіщо це зробив поки невідомо, проте можна припустити, що таким оригінальним способом жителі Одеси вирішили нагадати про день народження кривавого маршала, який народився 1 грудня 1896 року.
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Зазначимо, що сам бюст Георгія Жукова зняли невідомі ще три роки тому.
Деякі одесити в соцмережах вже відреагували на те, що відбувається, зазначивши, що так постамент виглядає набагато краще.
"Відмінна ідея", "Супер", " А що, не схожий? Краще оригіналу", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали про те, що в Одесі ведуться суперечки і конфлікти навколо пам'ятника Катерині II і її фаворитам.
Деякі одесити вийшли на протест і зажадали демонтувати монумент російській імператриці і її сподвижникам.
Люди впевнені, що Катерина не має ніякого відношення до Одеси, адже місто існувало задовго до неї. Більш того, на руках імператриці кров українців і її пам'ятник потрібно негайно прибрати з вулиці або в музей, або "на звалище історії".
Нагадаємо, що в Одесі сталися сутички між депутатами, відео: "Це не покажуть по телевізору"
Як повідомляла Politeka, Катерину II хочуть знести в центрі Одеси, люди оточили пам'ятник: "потрібно прибрати з вулиці на звалище"
Також Politeka писала, що під Одесою на очах у поліції вдарили і повалили на підлогу жінку, відео: "голосувала не за Януковича"