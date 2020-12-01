Хто і навіщо це зробив невідомо

В Одесі невідомі поставили на пам'ятник маршалу Жукову унітаз

Про це повідомили одесити в соцмережах, передає Politeka.net

Так, 1 грудня в сквері на проспекті Небесної Сотні очевидці помітили, як на постаменті від бюста маршалу Георгію Жуукову стоїть унітаз, загорнутий у сміттєвий пакет.

Хто і навіщо це зробив поки невідомо, проте можна припустити, що таким оригінальним способом жителі Одеси вирішили нагадати про день народження кривавого маршала, який народився 1 грудня 1896 року.

Зазначимо, що сам бюст Георгія Жукова зняли невідомі ще три роки тому.

Деякі одесити в соцмережах вже відреагували на те, що відбувається, зазначивши, що так постамент виглядає набагато краще.

"Відмінна ідея", "Супер", " А що, не схожий? Краще оригіналу", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що в Одесі ведуться суперечки і конфлікти навколо пам'ятника Катерині II і її фаворитам.

Деякі одесити вийшли на протест і зажадали демонтувати монумент російській імператриці і її сподвижникам.

Люди впевнені, що Катерина не має ніякого відношення до Одеси, адже місто існувало задовго до неї. Більш того, на руках імператриці кров українців і її пам'ятник потрібно негайно прибрати з вулиці або в музей, або "на звалище історії".

Нагадаємо, що в Одесі сталися сутички між депутатами, відео: "Це не покажуть по телевізору"

Як повідомляла Politeka, Катерину II хочуть знести в центрі Одеси, люди оточили пам'ятник: "потрібно прибрати з вулиці на звалище"

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