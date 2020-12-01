В Одеській області чоловік зарізав рідну матір, а потім викликав поліцію

Моторошне вбивство сталося в одному з сіл Тарутинського району, повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, молодий чоловік приїхав в гості до своєї мами, і вони вирішили відзначити цю справу за столом.

Під час застілля хлопець посварився з матір'ю і в розпал конфлікту схопив ніж і всадив його в шию родички.

Наступного ранку 27-річний син виявив матір без ознак життя та зателефонував до поліції, проте він намагався переконати правоохоронців у тому, що родичка померла своєю смертю.

При цьому судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від кровотечі в результаті отриманої травми судин.



Тепер чоловіка помістили під варту за рішенням суду і йому загрожує від семи до десяти років в'язниці за умисне вбивство.

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З ним розправився чоловік-рецидивіст, який має купу судимостей.

Пізно ввечері до 43-річного місцевого жителя навідався сусід. Чоловіки посварилися, потім гість став розмахувати кулаками, а потім пішов. Після візиту потерпілий отримав черепно-мозкову травму, пошкодження внутрішніх органів і кровотечі, і після цього помер.

Мертве тіло знайшла його співмешканка наступного дня.

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