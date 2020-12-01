В Одесі охорона супермаркету побила покупця

Інцидент трапився вночі в одному з магазинів торгової мережі» Копійка", який розташований на проспекті Академіка Глушка, 26. Про це повідомляє місцеве видання " Таймер ".

Охорона напала на покупця в супермаркеті, запідозривши чоловіка в псуванні товару.

"Мене незаконно затримали, відвели в окреме приміщення і били», — поскаржився потерпілий.

Одесит вже звернувся в поліцію із заявою, а також зняв побої.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси компанія підлітків влаштувала дебош в магазині під час карантину вихідного дня.

У супермаркеті "Таврія В", який розташований в ТЦ» Європа" на Дерибасівській молода дівчина зайшла за прилавок і почала їсти салат ложкою прямо з торгових лотків. Інший хлопець зайшов за прилавок і почав голосно і нецензурно висловлюватися. При цьому вся молодь вживала алкогольні напої.

Адміністрація супермаркету розповіла, що компанія поводилася зухвало, лаялися матом, а один з хлопців навіть намагався «справити нужду» біля виходу з магазину, але йому завадили.

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