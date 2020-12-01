У перший день зими майже по всій Одеській області випав сніг

Фотографії засніжених вулиць розміщують жителі в соціальних мережах, передає Politeka.net

Сніговим покривом накрило місто Телодар, яке знаходиться всього в 40 кілометрах від Одеси.

Також рясним снігом замело вулиці Подольська.

У Любашівці сніг іде з 8 години ранку і сніговий покрив склав 10 см.

Також сніг випав у південних районах Кілійському, Ізмаїльському, Ренійському.

Крім того, вночі снігом укутало вулиці селища Миколаївка. Коли жителі прокинулися, то побачили таку красу.

До цього ми повідомляли, що дороги Одеської області вкрилися крижаною кіркою через що стало небезпечно по них їздити.

Льодом скувало автошляхи переважно на півдні Одещини в Кілійському, Біляївському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Зокрема, в крижаному полоні опинилася траса Одеса-Рені. Тут вже сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

У ДСНС та синоптики закликали автомобілістів бути пильними під час несприятливих метеорологічних умов.

Також У ДСНС повідомили, що через негоду (рясний мокрий сніг та сильний вітер) без світла залишилися 56 населених пунктів у Сумській, Одеській та Донецькій областях. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Тільки в Одеській області були знеструмлені 16 населених пунктів.

У ДСНС та синоптики закликали автомобілістів бути пильними під час несприятливих метеорологічних умов.