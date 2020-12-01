В Одесі на селищі Котовського згоріла квартира в багатоповерхівці

З будинку евакуювали 14 дорослих і 3 дитини, передає "culturemeter".

Загорілася квартира на 13 поверсі шістнадцятиповерхівки.

Через 30 хвилин після виклику на гарячу лінію "101" пожежники локалізували вогонь, а ще через 20 хвилин ліквідували повністю пожежу на площі 10 кв.метрів.

Домашнє майно в квартирі повністю знищено. Причина пожежі встановлюється.

До цього ми повідомляли, що в місті Чорноморську забили до смерті мучителя дворових собак.

З ним розправився чоловік-рецидивіст, який має купу судимостей.

Пізно ввечері до 43-річного місцевого жителя навідався сусід. Чоловіки посварилися, потім гість став розмахувати кулаками, а потім пішов. Після візиту потерпілий отримав черепно-мозкову травму, пошкодження внутрішніх органів і кровотечі, і після цього помер.

Мертве тіло знайшла його співмешканка наступного дня.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік накинувся з ножем на перехожого: подробиці того, що сталося

Як писала Politeka, в Одесі пішов з життя молодий вчитель, через якого закрили школу: "ходив на роботу до останнього"

Також Politeka писала, вірус вдарив по Одещині з небаченою силою, число жертв зашкалює: дані антирекорду