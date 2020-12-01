В Одесі на селищі Котовського згоріла квартира в багатоповерхівці
З будинку евакуювали 14 дорослих і 3 дитини, передає "culturemeter".
Загорілася квартира на 13 поверсі шістнадцятиповерхівки.
Через 30 хвилин після виклику на гарячу лінію "101" пожежники локалізували вогонь, а ще через 20 хвилин ліквідували повністю пожежу на площі 10 кв.метрів.
Домашнє майно в квартирі повністю знищено. Причина пожежі встановлюється.
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До цього ми повідомляли, що в місті Чорноморську забили до смерті мучителя дворових собак.
З ним розправився чоловік-рецидивіст, який має купу судимостей.
Пізно ввечері до 43-річного місцевого жителя навідався сусід. Чоловіки посварилися, потім гість став розмахувати кулаками, а потім пішов. Після візиту потерпілий отримав черепно-мозкову травму, пошкодження внутрішніх органів і кровотечі, і після цього помер.
Мертве тіло знайшла його співмешканка наступного дня.
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