У центрі Одеси загубився 5-річний хлопчик під час прогулянки
Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили на порталі одеської поліції.
Так, правоохоронці виявили заплакану маленьку дитину в магазині на вулиці Катерининській.
Малюк розповів, що заблукав, коли грав з мамою в хованки на дитячому майданчику.
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Співробітники у справах дітей відвели хлопчика, щоб обігріти і заспокоїти і одночасно вирушили на пошуки його матері.
Жінку вони виявили в декількох кварталах від місця, де вона розминулася з сином. У бесіді з поліцейськими вона пояснила, що спочатку намагалася розшукати дитину своїми силами.
Коли копи передавали хлопчика мамі, то попросили його більше не тікати далеко під час ігор, а маму закликали негайно звертатися за допомогою в «102».
До цього ми повідомляли, що поліція Одеської області почала пошуки 25-річної дівчини, про яку немає звісток вже три дні.
Так, мешканка Теплодара Галина Паращак, 1995 року народження, пішла з дому ще 27 листопада і досі не повернулася.
Прикмети дівчини: зріст 168 см, середньої статури, коротке русяве волосся, очі карі.
У день зникнення була одягнена в чорну куртку, чорні штани і кросівки.
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