Гроші призначалися для інших цілей

В Одеській області директора підприємства підозрюють у заволодінні сотень тисяч

Так, за процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури повідомлено про підозру генеральному директору одного з приватних підприємств у службовому підробленні та розтраті 700 тис грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-центр Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, директор привласнив кошти під час капітального ремонту покрівлі навчального закладу в Кілійському районі. В закладі недорахувалися 700 тисяч. Встановлено, що підозрюваний вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт та їх вартість, та підписав їх.

"Внаслідок таких протиправних дій державі завдано 700 тис грн збитків. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кілійського відділення поліції при оперативному супроводі співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на "зебрі: "відкинуло на авто", фото.

Як Politeka писала, що масштабна ДТП вразила Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.