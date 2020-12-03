В одеських лікарнях пацієнти вмирають, тому що не вистачає кисню і медперсоналу, а їх мертві тіла по кілька годин лежать в палатах разом з живими пацієнтамі

Моторошні фотографії зробив родич хворих, який прийшов до лікарні №5 на вулиці Троїцькій, де зовсім недавно відкрили нове відділення для пацієнтів з Ковід, пише ТСН.

На шокуючих знімках видно тіла померлих пацієнтів в палатах і коридорах.

"Фото дуже жахливі, зображені мертві люди, які померли від коронавірусу і померли не в реанімації, а просто у відділенні, куди їх доставили. Мене найбільше налякало те, що йдеться про те, що система медицини у нас готова до пандемії. Я вам скажу це брехня. На сьогодні цього немає", - каже очевидець Іван Кудрявський.

Його родичів госпіталізували, бо вони задихалися. Необхідного для порятунку обладнання в лікарні не знайшлося, довелося терміново звертатися до волонтерів.

"Вони задихаються там, там не вистачає кисню, ми привозимо вже в стаціонар кисень. Я вчора пробивалася туди, я спокійна людина, але я кричала так, що думала, що у мене інсульт буде, щоб мене запустили в стаціонар, щоб я підключила пацієнтів до кисню, якого там не вистачає. Там помирають люди«, - повідомила голова благодійного фонду» Корпорація монстрів " Катерина Ножевнікова.

У самій лікарні медики підтвердили, що знімки справжні.

"Навантаження божевільне, є такі випадки, коли помирають кілька пацієнтів, тому не завжди сів це вчасно зробити, але вже робота налагоджується і додаємо ми людей, додаємо ми персонал», - говорить заступник директора з медичних питань лікарні №5 Людмила Бірюкова.

Станом на ранок 3 грудня, в Одеській області виявлено 935 нових випадки зараження.

Загальне число хворих в регіоні досягло 47920 чоловік. За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 16 осіб. Всього летальних випадків за час пандемії-609.

Одужали 2062 осіб, 35249 хворіють, у 48767 підозрюють вірус.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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