Копу загрожує до 8 років

В Одесі патрульний поліцейський необгрунтовано напав на підлітка і побив його

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Так, під час патрулювання одного з районів міста, поліцейський зупинив неповнолітнього хлопця і без будь-яких підстав застосував до нього фізичну силу.

В наслідок побиття підліток отримав численні тілесні ушкодження, в тому числі перелом носа.

У свою чергу прокурори зайнялися цією справою і вже повідомили про підозру правоохоронцю одного з батальйонів Управління патрульної поліції в перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства.

При цьому у відомстві відмітили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління Державного бюро розслідувань в Миколаєві.

Поліцейському загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські почали штрафувати водіїв, які кидають свої автомобілі на місцях паркування машин «швидкої допомоги» і блокують їм під'їзд до лікарні.

Зокрема, на автохамів поскаржилися медики міської лікарні номер 5 на вулиці Троїцькій. Припарковані авто заважали проїзду "швидких". У підсумку було зафіксовано 12 адміністративних порушень.

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