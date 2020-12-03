В Одесі патрульний поліцейський необгрунтовано напав на підлітка і побив його
Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.
Так, під час патрулювання одного з районів міста, поліцейський зупинив неповнолітнього хлопця і без будь-яких підстав застосував до нього фізичну силу.
В наслідок побиття підліток отримав численні тілесні ушкодження, в тому числі перелом носа.
Рідкісне фото молодої Анджеліни Джолі злили в мережу, як виглядала зірка: "Вона в будь-якому віці..."
Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."
Мітяй зі "Сватів" похвалився своєю реальною дружиною, Буханкіній такі форми і не снилися: "Яка красива..."
Син Орбакайте від Преснякова розбурхав видом у ванній і показав, яким став дорослим: "У вас такі..."
У свою чергу прокурори зайнялися цією справою і вже повідомили про підозру правоохоронцю одного з батальйонів Управління патрульної поліції в перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства.
При цьому у відомстві відмітили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління Державного бюро розслідувань в Миколаєві.
Поліцейському загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські почали штрафувати водіїв, які кидають свої автомобілі на місцях паркування машин «швидкої допомоги» і блокують їм під'їзд до лікарні.
Зокрема, на автохамів поскаржилися медики міської лікарні номер 5 на вулиці Троїцькій. Припарковані авто заважали проїзду "швидких". У підсумку було зафіксовано 12 адміністративних порушень.
Нагадаємо, що 5-річна дитина загубилася в центрі Одеси, фото: "грав з мамою в хованки на майданчику"
Як повідомляла Politeka, на одеський ринок увірвалися силовики, територія оточена: що сталося
Також Politeka писала, що горе-мати втратила дитину в Одесі, фото: "поклала спати, а потім..."