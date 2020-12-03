З ранку раніше

На одеському промтоварному ринку "7 кілометр" поліцейські і нацгвардійці проводять рейди

Про це повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як виявилося, правоохоронці шукають нелегальних мігрантів.

«На 7км з ранку раніше міграційна служба за підтримки Національної гвардії і поліції почала пошуки нелегальних мігрантів", - йдеться в публікації.

Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські почали штрафувати водіїв, які кидають свої автомобілі на місцях паркування машин «швидкої допомоги» і блокують їм під'їзд до лікарні.

Зокрема, на автохамів поскаржилися медики міської лікарні номер 5 на вулиці Троїцькій. Припарковані авто заважали проїзду "швидких". У підсумку було зафіксовано 12 адміністративних порушень.

Також ми повідомляли, що одеська мерія скасувала майже весь громадський транспорт, який курсує до промринку «7 кілометр».

Заборона торкнулася роботи маршруток №4, 6, 7, 11, 18 і 23 на вихідні дні.

Керівникам транспортних підприємств вже видали розпорядження про заборону випускати ці автобуси на маршрути в суботу та неділю.

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