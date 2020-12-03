На одеському промтоварному ринку "7 кілометр" поліцейські і нацгвардійці проводять рейди
Про це повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як виявилося, правоохоронці шукають нелегальних мігрантів.
«На 7км з ранку раніше міграційна служба за підтримки Національної гвардії і поліції почала пошуки нелегальних мігрантів", - йдеться в публікації.
Молодша донька Брежнєвої росте схожою на Меладзе, ось це поворот: "Красивіша за маму буде"
Мітяй зі "Сватів" похвалився своєю реальною дружиною, Буханкіній такі форми і не снилися: "Яка красива..."
До школи з п'яти років, у МОН зробили вирішальне уточнення про реформу освіти: "Закінчуватимуть в..."
Трагедія розділила життя Євгена Кошового з "Квартал 95" на до і після: "Ми навіть не встигли поговорити..."
Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські почали штрафувати водіїв, які кидають свої автомобілі на місцях паркування машин «швидкої допомоги» і блокують їм під'їзд до лікарні.
Зокрема, на автохамів поскаржилися медики міської лікарні номер 5 на вулиці Троїцькій. Припарковані авто заважали проїзду "швидких". У підсумку було зафіксовано 12 адміністративних порушень.
Також ми повідомляли, що одеська мерія скасувала майже весь громадський транспорт, який курсує до промринку «7 кілометр».
Заборона торкнулася роботи маршруток №4, 6, 7, 11, 18 і 23 на вихідні дні.
Керівникам транспортних підприємств вже видали розпорядження про заборону випускати ці автобуси на маршрути в суботу та неділю.
Як повідомляла Politeka, протести на "7 кілометрі", поліція масово карає мітингувальників: що їм загрожує
Також Politeka писала, що карантин вихідного дня розгнівав одеситів: "спецоперація зі знищення..."