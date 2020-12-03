В Одесі "ковідну" лікарню, в якій розгорівся скандал через те, що померлі лежать поруч з живими, взяли під охорону бійці Нацгвардіїі

Про це йдеться в сюжеті " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Нагадаємо, то в мережу просочилися фотографії з лікарні, на яких видно, як мертві тіла пацієнтів лежать в палатах і коридорах разом з живими.

Примітно, що ці люди померли не в реанімаційних відділеннях, а звичайних палатах, тому що їм не вистачило кисню.

Знімки зробили батьки подружжя, які зараз є пацієнтами лікарні №5 на вулиці Троїцькій.

Після широкого розголосу збожеволілі родичі хворих почали штурмувати лікарню. Люди намагалися дізнатися, що з їхніми родичами, хотіли передати медикаменти та інші особисті речі.

Лікарі в свою чергу намагалися відбитися від них, вони не розуміли, що їм робити. В результаті медикам довелося звернутися за допомогою до нацгвардійців, після чого лікарню взяли під охорону.

Станом на ранок 3 грудня, в Одеській області виявлено 935 нових випадки зараження.

Загальне число хворих в регіоні досягло 47920 чоловік. За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 16 осіб. Всього летальних випадків за час пандемії-609.

Одужали 2062 осіб, 35249 хворіють, у 48767 підозрюють вірус.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

Як писала Politeka, в Одеський порт зайшов корабель із зараженими моряками на борту: до місця з'їхалися швидкі

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