В Одесі "ковідну" лікарню, в якій розгорівся скандал через те, що померлі лежать поруч з живими, взяли під охорону бійці Нацгвардіїі
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Нагадаємо, то в мережу просочилися фотографії з лікарні, на яких видно, як мертві тіла пацієнтів лежать в палатах і коридорах разом з живими.
Примітно, що ці люди померли не в реанімаційних відділеннях, а звичайних палатах, тому що їм не вистачило кисню.
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Знімки зробили батьки подружжя, які зараз є пацієнтами лікарні №5 на вулиці Троїцькій.
Після широкого розголосу збожеволілі родичі хворих почали штурмувати лікарню. Люди намагалися дізнатися, що з їхніми родичами, хотіли передати медикаменти та інші особисті речі.
Лікарі в свою чергу намагалися відбитися від них, вони не розуміли, що їм робити. В результаті медикам довелося звернутися за допомогою до нацгвардійців, після чого лікарню взяли під охорону.
Станом на ранок 3 грудня, в Одеській області виявлено 935 нових випадки зараження.
Загальне число хворих в регіоні досягло 47920 чоловік. За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 16 осіб. Всього летальних випадків за час пандемії-609.
Одужали 2062 осіб, 35249 хворіють, у 48767 підозрюють вірус.
Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."
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