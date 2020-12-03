Користувачі в соцмережах активно обговорюють "подарунок", який зробили невідомі в день народження маршала Жукова в Одесі

Про це пише Politeka.net

Так, 1 грудня в сквері на проспекті Небесної Сотні на постаменті від бюста маршалу Георгію Жукову поставили унітаз, загорнутий у сміттєвий пакет.

Таким оригінальним чином одесити вирішили привітати радянського полководця, який народився в цей день.

Користувачі соцмережі тут же відреагували на ідею різними коментарями. Треба відзначити, що багато коментарів були негативними.

«Розумний полководець поклав масу бійців.... Почитайте про цього полководця»,

"Але хіба це одесити роблять? Досить все звалювати на одеситів. Де поліція? Що не відбитків пальців? І ніхто це не бачив? Якби хоча б одного активіста взяли за зябра, більше ніхто цього не робив. І достатньо все списувати на одеситів»,

«У них в голові те, що має бути в унітазі»,

"У людей нічого святого порожня душа»,

"А де мер? Він перед виборами пропонував повернути проспекту стару назву-Маршала Жукова»,

«Собі на голову нехай одягнуть, з такими ось виродками ми хочемо, щоб в країні був порядок»,

"Це хуліганство, за це треба карати. Цікаво звідки у них гроші на всі капості які вони влаштовують в місті і де поліцаї, які повинні стежити за порядком?»,

"Псих лікарні ж закрили, а хворих випустили на вулицю, ось і результат»,

"Повний даунізм. Жуков був особистістю. Який це не вам вирішувати. А хто ви? Ті, хто під покровом ночі творять гидоти?»,

"Хто не шанує предків у того немає майбутнього", - пишуть в мережі.

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