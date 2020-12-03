За одну ніч в Одесі та області рятувальники гасили дві пожежі, які охопили автомобілі

Так, на парковці, яка розташована на вулиці Середньофонтанській біля ЖК «Чудо-місто» очевидці помітили палаючий автомобіль і викликали рятувальників.

Відео вогняної НП вони розмістили в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За даними прес-служби ДСНС, пожежа почалася о 21: 24, а машину вдалося загасити через 15 хвилин. Всього вигоріло близько трьох квадратних метрів моторного відсіку. На щастя, Інші частини автомобіля залишилися неушкодженими.

Рятувальники кажуть, що причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки в моторному відсіку.

Рятувальники кажуть, що причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки в моторному відсіку.

Однак перехожий, який їх викликав заявив підпалі. Він розповів, що став свідком підпалу і навіть зняв на відео зловмисника, що йде з місця злочину.

Також є інформація про загоряння легковика в місті Рені Одеської області.

Подія трапилася 3 грудня о 01:27. Пожежники та протягом 7 хвилин ліквідували вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та бампер автомобіля. Причина пожежі встановлюється.

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