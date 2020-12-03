З'явилася інформація про те, що в Одесі не буде повного локдауну, його замінять на посилений карантин

Про це повідомляє РБК з посиланням на свої джерела в Кабміні та офісі президента.

Згідно з попередньою інформацією, посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня, але при цьому підкреслюється, що точних дат ще поки немає.

Джерело в уряді звернуло увагу, що це один з трьох-чотирьох можливих варіантів. Причиною вибору саме цього тимчасового періоду є спад ділової активності в країні після новорічних свят.

Як розповів співрозмовник видання на Банковій, ідею про посилення обмежень вже після Нового року підтримує президент Володимир Зеленський.

Раніше по ЗМІ гуляла інформація, що навіть якщо локдаун не буде введений на новорічні свята, урочисті масові заходи і святкування будуть заборонені. Про посилення обмежень уряд зобов'язаний попередити населення мінімум за тиждень.

До цього ми повідомляли, що в Україні скасували карантин вихідного дня.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, його замінять іншими обмеженнями.

Так, тепер на території всієї України діятимуть обмеження "помаранчевої зони".

При цьому він уточнив, що уряд відмовився від карантину вихідного дня у зв'язку з позитивною динамікою.

"До кінця карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6000 випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію в лікарнях", - розповів прем'єр.

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