Таке відбувається в парку Шевченка

В одній з лікарень Одеси вибухонебезпечний кисень, який необхідний для лікування ковід-пацієнтів, розігрівають дуйкою

Відповідні фотографії розмістив телеграм-канал « Часник », передавати Politeka.net

Знімки зроблені в колишній міській лікарні №3, яка розташована на Лідерсовском бульварі.

На них можна наочно побачити, як кисень розігрівають дуйкою.

"Ось таким пристроєм розігрівають кисень у лікарні в парку Шевченка. Якщо відключити дуйку, то кисень перетвориться в рідину і його не зможуть подавати хворим", - йдеться в публікації.

У телеграм-каналі відзначають, що цей спосіб дуже небезпечний, через що там чергує машина охоронної компанії «Антикілер».

Звернемо увагу, що кисень є сильним окислювачем. Більшість горючих речовин і матеріалів при контакті з ним можуть спалахнути або вибухнути. Це може статися ще й від високого тиску всередині балона або нагріву.

До цього ми повідомляли, що міській лікарні Одеси №5 на вулиці Троїцькій в коридорах помирають люди.

Хворі померли не в реанімаційних відділеннях, а звичайних палатах, тому що їм не вистачило кисню і медичного персоналу.

Знімки зробили батьки подружжя, які зараз є пацієнтами цієї лікарні.

Після широкого розголосу на вході поставили нацгвардійців, мабуть, щоб більше люди не змогли робити такі фотографії.

Нагадаємо, що одесити штурмують "ковідну " лікарню, яка потрапила в скандал, відео: бійців Нацгвардії підняли по тривозі

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