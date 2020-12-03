В одній з лікарень Одеси вибухонебезпечний кисень, який необхідний для лікування ковід-пацієнтів, розігрівають дуйкою
Відповідні фотографії розмістив телеграм-канал «
Знімки зроблені в колишній міській лікарні №3, яка розташована на Лідерсовском бульварі.
На них можна наочно побачити, як кисень розігрівають дуйкою.
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"Ось таким пристроєм розігрівають кисень у лікарні в парку Шевченка. Якщо відключити дуйку, то кисень перетвориться в рідину і його не зможуть подавати хворим", - йдеться в публікації.
У телеграм-каналі відзначають, що цей спосіб дуже небезпечний, через що там чергує машина охоронної компанії «Антикілер».
Звернемо увагу, що кисень є сильним окислювачем. Більшість горючих речовин і матеріалів при контакті з ним можуть спалахнути або вибухнути. Це може статися ще й від високого тиску всередині балона або нагріву.
До цього ми повідомляли, що міській лікарні Одеси №5 на вулиці Троїцькій в коридорах помирають люди.
Хворі померли не в реанімаційних відділеннях, а звичайних палатах, тому що їм не вистачило кисню і медичного персоналу.
Знімки зробили батьки подружжя, які зараз є пацієнтами цієї лікарні.
Після широкого розголосу на вході поставили нацгвардійців, мабуть, щоб більше люди не змогли робити такі фотографії.
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