В Одесі водій іномарки виїхав на зустріч, протаранив сміттєвий бак, а потім перекинувся
Серйозна аварія з постраждалими сталася вдень на селищі Таїрове. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Одеси, передає Politeka.net
За даними інспекторів, автомобіль Chevrolet рухався Люстдорфською дорогою, а інший автомобіль Mazda виїжджала з провулка. На мокрій дорозі водій Chevrolet не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mazda, потім в'їхав у сміттєвий бак і перекинувся.
Обох водіїв транспортних засобів госпіталізували до лікарні. Поліція з'ясовує всі обставини події та перевіряє водіїв на стан алкогольного сп'яніння.
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Крім того, стало відомо про ще одну аварію. Вона сталася на перетині проспекту Добровольського і вулиці Кишинівської.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford, рухаючись по проспекту Добровольського, повертав ліворуч, але не переконався в безпеці маневру і не надав перевагу в русі автомобілю Renault.
В результаті цього легковики зіткнулися. Від удару автомобіль Renault відкинуло на тротуар. 45-річна жінка, яка була за кермом цього автомобіля, отримала травми і була госпіталізована.
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