В Одесі водій іномарки виїхав на зустріч, протаранив сміттєвий бак, а потім перекинувся

Серйозна аварія з постраждалими сталася вдень на селищі Таїрове. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Одеси, передає Politeka.net

За даними інспекторів, автомобіль Chevrolet рухався Люстдорфською дорогою, а інший автомобіль Mazda виїжджала з провулка. На мокрій дорозі водій Chevrolet не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mazda, потім в'їхав у сміттєвий бак і перекинувся.

Обох водіїв транспортних засобів госпіталізували до лікарні. Поліція з'ясовує всі обставини події та перевіряє водіїв на стан алкогольного сп'яніння.

Крім того, стало відомо про ще одну аварію. Вона сталася на перетині проспекту Добровольського і вулиці Кишинівської.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford, рухаючись по проспекту Добровольського, повертав ліворуч, але не переконався в безпеці маневру і не надав перевагу в русі автомобілю Renault.

В результаті цього легковики зіткнулися. Від удару автомобіль Renault відкинуло на тротуар. 45-річна жінка, яка була за кермом цього автомобіля, отримала травми і була госпіталізована.

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