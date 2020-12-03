Потрібно бути обережніше на дорогах

У п'ятницю в Одесі синоптики прогнозують туман і мрячний дощ, а по області ожеледь

Як передає Politeka.net, про це попередили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

В Одесі хмарна погода протримається весь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Синоптики повідомили, що вночі і вранці, що на місто опуститися туман.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 3-5 градусів тепла, вдень 6-8°С вище нуля.

По Одеській області спостерігатиметься хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла, на півдні до 12°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми писали, що дороги Одеської області вкрилися крижаною кіркою через що стало небезпечно по них їздити.

Льодом скувало автошляхи переважно на півдні Одещини в Кілійському, Біляївському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Зокрема, в крижаному полоні опинилася траса Одеса-Рені. Тут вже сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Одна аварія сталася на виїзді з Сарати, недалеко від села Новоселівка.

Синоптики закликали автомобілістів бути пильними під час несприятливих метеорологічних умов.

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