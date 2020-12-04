А тим часом родичі розповіли багато чого цікавого

Гучний скандал в одеській лікарні, де мертві тіла лежали поруч з живими, продовжує набирати обертів

"Ковідна" лікарня №5 на вулиці Троїцькій опинилася в епіцентрі скандалу, після того, як в Мережу потрапили фотографії, на яких видно, як в палатах поруч з хворими і навіть в коридорах лежать тіла померлих від коронавірусу.

Після цього лікарню мало не взяли штурмом родичі пацієнтів. Тому у медзакладі виставили охорону з нацгвардійців.

На ситуацію в терміновому порядку відреагувала голова облздраву Наталія Одарій-Захар'єва назвавши знімки "фейком".

Однак, те що фотографії справжні підтвердив працівник швидкої допомоги, пише « Думська ».

Він розповів, що під час госпіталізації пацієнтів до лікарні йому доводилося бачити накриті ковдрами трупи, які лежали в коридорах і навіть у палатах у лікарні на Троїцькій.

"Цей медзаклад не готовий до подібного навантаження. Там немає відповідного приміщення, де можна зберігати таку кількість тел. лікарня на Троїцькій завжди була неврологічного профілю, тому так часто пацієнти там не вмирали. А тепер смертність, на жаль, немаленька", - каже медик.

Крім того, багато чого цікавого розповів журналістам родич пацієнтів Іван Кудрявський. Його теща і тесть лікуються в цій лікарні.

«Мертві люди лежали просто в кімнатах і потім під вечір почали з'являтися на коридорах. Тобто, розумієте ситуацію-хворі приїхали лікуватися, отримувати першу допомогу, а у них в сусідніх кімнатах лежать мертві, яких не вивозять, – розповів чоловік.

Він зазначив, що через померлих утворилася справжня паніка, люди почали переживати за себе. Люди телефонували на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, зверталися до медперсоналу, якого катастрофічно не вистачає.

"Один-два лікарі і дві-три медсестри на 200 пацієнтів. До кінця дня понеділка почалася якась реакція, і трупи прибрали. На сьогоднішній день їх в палатах і коридорах немає», — повідомив він журналістам.

Інший родич додав, що багато медиків пішли на лікарняний, так як злякалися заразитися, а у нових співробітників не вистачає досвіду.

"Багато лікарів і медсестри пішли на лікарняний, бояться заразитися. Набрали нових працівників, які ні крапельницю поставити нормально не можуть, ні укол зробити. Там все погано", - розповів родтвенник.

Після скандалу в лікарню №5 була направлена комісія з Києва, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив новопризначеному губернатору Одеської області Сергію Гриневецькому розібратися в ситуації.

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