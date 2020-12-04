В одному з районів Одеси горів торговий павільйон

Подія трапилася рано вранці 4 грудня на вулиці Івана та Юрія Лип, 39 – біля перетину з вулицею Інглезі. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 04: 03.

Горіла окремо стояча будівля магазину. Вогнеборці локалізували вогонь о 4:19 та ліквідували о 04: 25 на загальній площі 20 метрів квадратних.

На щастя, загиблих і постраждалих в результаті НП немає.

У відомстві зазначили, що павільйон практично згорів, проте пожежники встигли врятувати майно на 500 тис.грн. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Від ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

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Через 30 хвилин після виклику на гарячу лінію "101" пожежники локалізували вогонь, а ще через 20 хвилин ліквідували повністю пожежу на площі 10 кв.метрів.

Домашнє майно в квартирі повністю знищено. Причина пожежі встановлюється.

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