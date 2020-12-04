Глава МОЗ Максим Степанов озвучив терміни введення посиленого карантину, як в Одесі, так і по всій Україні
Свою заяву міністр зробив в ході брифінгу в п'ятницю, 4 грудня, передає Politeka.net
За словами Степанова, жорсткий карантин діятиме з початку січня протягом трьох тижнів.
При цьому міністр вважає, що медична система поки витримує навантаження, що дозволяє не вводити повний локдаун до кінця грудня.
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"Епідеміологічні показники дозволяють нам сказати, що у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня. Ще раз підкреслюю, наша медична система витримує", - каже Степанов.
Глава МОЗ переконаний, що введення жорсткого карантину в січні дозволить підготуватися до сезонного стрибка захворюваності на грип і максимально розвантажити медичну систему України
А тим часом в Одеській області неухильно зростає кількість хворих ковід.
Станом на ранок 4 грудня в регіоні зафіксовано ще 1211 нових випадків китайської інфекції. Це на 276 випадків більше, ніж днем раніше.
Загальна кількість хворих по Одещині становить 49 131 осіб.
За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 20 пацієнтів. Всього померлих від інфекції – 629 осіб.
Одужали 13208 жителів Одеської області, 35294 хворіють, у 49702 підозрюють коронавірус.
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