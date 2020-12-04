Глава МОЗ Максим Степанов озвучив терміни введення посиленого карантину, як в Одесі, так і по всій Україні

Свою заяву міністр зробив в ході брифінгу в п'ятницю, 4 грудня, передає Politeka.net

За словами Степанова, жорсткий карантин діятиме з початку січня протягом трьох тижнів.

При цьому міністр вважає, що медична система поки витримує навантаження, що дозволяє не вводити повний локдаун до кінця грудня.

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"Епідеміологічні показники дозволяють нам сказати, що у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня. Ще раз підкреслюю, наша медична система витримує", - каже Степанов.

Глава МОЗ переконаний, що введення жорсткого карантину в січні дозволить підготуватися до сезонного стрибка захворюваності на грип і максимально розвантажити медичну систему України

А тим часом в Одеській області неухильно зростає кількість хворих ковід.

Станом на ранок 4 грудня в регіоні зафіксовано ще 1211 нових випадків китайської інфекції. Це на 276 випадків більше, ніж днем раніше.

Загальна кількість хворих по Одещині становить 49 131 осіб.

коронавірус, лікарня

За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 20 пацієнтів. Всього померлих від інфекції – 629 осіб.

Одужали 13208 жителів Одеської області, 35294 хворіють, у 49702 підозрюють коронавірус.

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