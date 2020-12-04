В Одесі виник черговий конфлікт між водієм громадського транспорту та пасажирами

Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевий телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Так, рано вранці водій маршрутки №145 почав грубіянити людям, а також зробив зухвалу заяву з погрозами.

"Ваше життя в моїх руках, один рух, і ви в лікарні", - каже маршрутник.

За словами очевидців, конфлікт спалахнув через те, що одна пасажирка попросила його швидше їхати, тому що він стояв довго на зупинці.

За жінку заступився чоловік, так як водій став їй грубіянити.

"Я пасажир, я їду, а ти хто-такий, що життям і смертю розпоряджаєшся, ти що Бог?",- кричав чоловік водієві.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі автокран пошкодив маршрутку, яка висаджувала пасажирів на зупинці.

Подія трапилася опівдев'ятого ранку біля залізничного вокзалу.

Так, водій автокрана KOBELCO RK250−3, рухаючись з боку вулиці Середньофонтанської, врізався ззаду в автобус "Богдан", який в цей час здійснював висадку пасажирів. Автокран пробив дах маршрутки стрілою.

В результаті аварії постраждали троє людей, двоє з яких були доставлені в лікарню, ще одна пасажирка від госпіталізації відмовилася.

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