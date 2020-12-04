У мережі з'явилося нове відео того, що відбувається біля одеської лікарні №5 на вулиці Троїцькій, яка опинилася в епіцентрі скандалу

Кадри зробили місцеві журналісти видання 048.ua (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На видно видно, як біля лікарні вишикувалася черга з автомобілів швидкої допомоги. Один з водіїв повідомив, що всі машини привезли людей на КТ легенів, щоб підтвердити діагноз. Нові автомобілі під'їжджали з інтервалом від 15 до 30 хвилин. Фельдшер і водій швидкої допомоги кажуть, що роботи у них дійсно багато.

Одна з жінок, яка привезла хворого батька, розповіла про непросту ситуацію в лікарні. За її словами, медперсоналу критично не вистачає, до хворих ніхто не підходить.

"Там твориться тихий жах. Ніхто з медперсоналу не підходить, викликати лікаря неможливо. Лікарі кидають трубку, в червоній зоні взагалі телефонів немає. Об 11 годині ще ніхто не приходив. У батька пече в грудях, пульс 100, високий тиск, прошу зробити якісь серцеві уколи, я все передала. Нікому. Ми приїхали не у важкому стані, але вони доведуть нас до цього», - розповіла одеситка.

Станом на ранок 4 грудня в регіоні зафіксовано ще 1211 нових випадків китайської інфекції. Це на 276 випадків більше, ніж днем раніше.

Загальна кількість хворих по Одещині становить 49 131 осіб.

За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 20 пацієнтів. Всього померлих від інфекції – 629 осіб.

Одужали 13208 жителів Одеської області, 35294 хворіють, у 49702 підозрюють коронавірус.

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