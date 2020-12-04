В Одеській області викрили співробітницю банку, яка знімала гроші з особистих рахунків клієнтів

46-річна співробітниця банку в Біляївській районі протягом двох років зловживала своїм службовим становищем і обкрадала клієнтів. Подробиці повідомили в прес-службі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net.

За даними слідства, вона писала фіктивні заяви на видачу готівки від імені клієнтів і отримувала по них гроші.

Таким способом працівниця банку зуміла привласнити понад 150 тисяч гривень.

Їй повідомили про підозру у службовому підробленні, привласненні майна та несанкціонованих діях з інформацією.

Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує тюремний термін від 3 до 5 років із забороною займати певні посади строком до 3 років.

Не так давно ми повідомляли що заповзятливий чоловік з Одеси придумав нескладну схему наживи через Інтернет. 33-річний аферист через групу в Viber, пропонував купити іграшки з фанери. Він стверджував, що іграшки нібито сам робив. Від покупців чоловік вимагав стовідсоткову передоплату, однак після того, як гроші приходили на рахунок, блокував номер покупців, а сам товар не висилав. Таким чином він обдурив понад 20 осіб і «заробив» на них близько 17 тисяч гривень.

Ще одну схему наживи розробив 18-річний одесит, він продавав імітаційні купюри української гривні. Цей юнак обманював людей за допомогою групи в месенджері Telegram, де пропонував неіснуючий товар і також вимагав стовідсоткової передоплати, проте замовлення не висилав.

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