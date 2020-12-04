Масштабна поломка на трубопроводі залишила ціле місто без води в Одеській області

Так, у всьому місті Чорноморську ось уже цілу добу немає водопостачання через прорив труби в центральному колекторі. Аварія трапилася ближче до вечора 3 грудня.

Фахівці обіцяли повернути подачу води в квартири городян об 11 годині дня 4 грудня, однак цього не сталося. Тепер кажуть, що воду включать після обіду.

Поки рятувальники на двох пожежних машинах розвозять технічну воду по вулицях Чорноморська.

До слова, без води залишилися 216 багатоповерхових будинків. Ремонтні роботи проводить аварійна бригада КП»Чорноморськводоканал".

До цього ми повідомляли, що вже з наступного року по всій Україні можуть підвищитися тарифи на холодну воду.

Як відомо, єдиного тарифу на воду по Україні немає-Ціна залежить від області і навіть від міста. Відповідно, і підвищення тарифів у містах відбувається незалежно один від одного. Зараз відомо, що ціна на холодну воду може зрости в середньому на 20%. Останній раз тарифи переглядали в лютому цього року.

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