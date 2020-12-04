На дорозі в Одеській області сталася ДТП, в якій загинули тварини

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Подія трапилася в темний час доби в Болградському районі.

Лихач на автомобілі їхав і не помітив, як пастух переганяв через дорогу отару овець. В результаті він скоїв на них наїзд. Відомо, що пастух уцілів після аварії, а ось деяким тваринам не пощастило, вони загинули під колесами іномарки.

Подробиці події встановлюються.

До цього ми повідомляли, що на автодорозі Київ-Одеса сталася аварія з людськими жертвами.

ДТП сталося в четвер, 3 грудня, на 389 цієї траси у Великомихайовському районі Одеської області.

Два легкових автомобілі зіткнулися біля зупинки громадського транспорту навпроти села Новоєлизаветівка.

За даними інспекторів, автомобіль Opel врізався в Toyota. Водій і пасажирка останнього від отриманих травм загинули на місці події. 42-річний водій Opel відбувся незначними травмами.

У поліції встановлюють особи загиблих і всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За однією з версій, аварія трапилася внаслідок погіршення погодних умов і, відповідно, стану дорожнього покриття.

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