Потрібно бути акуратніше на дорогах

На вихідних в Одесі синоптики прогнозую вітряну і туманну погоду, а по області вдарить мороз, на дорогах буде ожеледь

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

У суботу по Одесі буде хмарно весь день, проте опадів не передбачається. Вночі і вранці туман.

Вітер східний, 9-14 метрів в секунду

Температура вночі та вдень + 3 ... +6 градусів.

По Одеській області-хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на півночі слабка ожеледь.

Вітер східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі та вдень 4-9 °С тепла, на півночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

У неділю з ранку і до самого вечора небо в Одесі залишатиметься ясним. Без опадів.

Вдень після обіду посилиться східний вітер 9-14 метрів в секунду, місцями пориви, до 15-18 метрів в секунду.

Температура вночі та вдень 0-5 °С тепла, вночі на півночі області вдарять морози до -5 градусів.

Незважаючи на те, що 4 і 5 грудня опадів не очікується, в більшості районів Одеської області на дорогах буде ожеледь, тому водіям потрібно бути дуже уважними і не перевищувати швидкість, щоб не спровокувати аварію.

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