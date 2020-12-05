Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні зареєстровано 13 825 нових випадки зараження китайським вірусом
Про це Politeka стало відомо з даних системи моніторингу РНБО.
Загальна кількість заражених вірусом в Україні зросла до 801 716 осіб. В антилідерах Київ, Харківська, Львівська та Одеська області.
Так, в Одеській області виявили 1015 нових випадки вірусу. Всього в регіоні 50 146 випадків-19. Загинули 649 хворих (за добу плюс 20 осіб), одужали 14 255 пацієнтів (плюс 1047 за добу). Продовжують хворіти 35 242 людини.
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Відзначимо, що Одеська область на даний момент входить до трійки лідерів за темпом зростання захворюваності COVID-19 в Україні, і лікарні Одеси вже практично не приймають інфікованих.
Щоб звільнити ліжка для нових пацієнтів, хворих, які раніше надійшли в лікарні з коронавірусом виписують з кисневою залежністю.
Про це заявила волонтер Катерина Ножевнікова, яка допомагає хворим з ковід, в ефірі програми «Право на владу».
Крім того, в Одесі не вистачає медиків: хворих лікують лікарі навіть вузьких напрямків – гінекологи, кардіологи та інші. Проте така проблема існує не тільки в Одесі, а скрізь в Україні.
Про це розповіла одеський волонтер, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.
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Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"
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