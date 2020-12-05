Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні зареєстровано 13 825 нових випадки зараження китайським вірусом

Про це Politeka стало відомо з даних системи моніторингу РНБО.

Загальна кількість заражених вірусом в Україні зросла до 801 716 осіб. В антилідерах Київ, Харківська, Львівська та Одеська області.

Так, в Одеській області виявили 1015 нових випадки вірусу. Всього в регіоні 50 146 випадків-19. Загинули 649 хворих (за добу плюс 20 осіб), одужали 14 255 пацієнтів (плюс 1047 за добу). Продовжують хворіти 35 242 людини.

Відзначимо, що Одеська область на даний момент входить до трійки лідерів за темпом зростання захворюваності COVID-19 в Україні, і лікарні Одеси вже практично не приймають інфікованих.

Щоб звільнити ліжка для нових пацієнтів, хворих, які раніше надійшли в лікарні з коронавірусом виписують з кисневою залежністю.

Про це заявила волонтер Катерина Ножевнікова, яка допомагає хворим з ковід, в ефірі програми «Право на владу».

Крім того, в Одесі не вистачає медиків: хворих лікують лікарі навіть вузьких напрямків – гінекологи, кардіологи та інші. Проте така проблема існує не тільки в Одесі, а скрізь в Україні.

Про це розповіла одеський волонтер, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Нагадаємо, що постраждалим через карантин одеситам роздадуть гроші: хто зможе претендувати на вісім тисяч

Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

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