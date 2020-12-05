В Одеській області виявили понівечені тіла тварин

Про це повідомляють в Українській службі інформації з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.

Трупи вуличних котів без лап знайшли в різних районах Ізмаїла. Наразі тіла трьох тварин відправили на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, шкуродера шукають.

Раніше ми писали, що одеситам повідомили, як відбитися тотальний карантин на роботі громадського транспорту.

Заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 грудня.

Глава уряду пообіцяв, що в разі введення жорсткого карантину закривати міжміське і міжнародне сполучення не будуть.

"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — повідомив Шмигаль.

У той же час прем'єр зазначив, що посилювати карантин в Україні до кінця грудня не мають наміру.

Нагадаємо, що постраждалим через карантин одеситам роздадуть гроші: хто зможе претендувати на вісім тисяч

Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

Також Politeka писала, у лікарні Одеси мертві тіла лежать в одній палаті з живими, кадри.