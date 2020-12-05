В Одеській області виявили понівечені тіла тварин
Про це повідомляють в Українській службі інформації з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.
Трупи вуличних котів без лап знайшли в різних районах Ізмаїла. Наразі тіла трьох тварин відправили на експертизу.
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Заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 грудня.
Глава уряду пообіцяв, що в разі введення жорсткого карантину закривати міжміське і міжнародне сполучення не будуть.
"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — повідомив Шмигаль.
У той же час прем'єр зазначив, що посилювати карантин в Україні до кінця грудня не мають наміру.
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