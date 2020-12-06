У Чорному морі пориви вітру досягають до 16 метрів в секунду

Хвилі піднімаються до двох метрів, а температура повітря коливається від нуля до трьох градусів за Цельсієм.

Кадри вражаючої стихії опублікував портал Depo.Одеса.

Раніше ми писали, що одеситам повідомили, як відбитися тотальний карантин на роботі громадського транспорту.

Заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 грудня.

Глава уряду пообіцяв, що в разі введення жорсткого карантину закривати міжміське і міжнародне сполучення не будуть.

"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — повідомив Шмигаль.

У той же час прем'єр зазначив, що посилювати карантин в Україні до кінця грудня не мають наміру.

Він переконаний, що медична система поки справляється з напливом хворих. На даному етапі розглядається варіант введення локдауна в січні.

"Уряд має чітке уявлення того, як діяти далі. Ми продовжуємо щодня стежити за медичною системою, ведемо діалог з регіонами щодо оптимальних і збалансованих заходів, просуваємо ініціативи для підтримки бізнесу», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що постраждалим через карантин одеситам роздадуть гроші: хто зможе претендувати на вісім тисяч

Як писала Politeka, з одеських лікарень медики масово виписують пацієнтів: "просять концентратор, щоб доліковуватися вдома"

Також Politeka писала, у лікарні Одеси мертві тіла лежать в одній палаті з живими, кадри.