У Чорному морі пориви вітру досягають до 16 метрів в секунду
Хвилі піднімаються до двох метрів, а температура повітря коливається від нуля до трьох градусів за Цельсієм.
Кадри вражаючої стихії опублікував портал Depo.Одеса.
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Раніше ми писали, що одеситам повідомили, як відбитися тотальний карантин на роботі громадського транспорту.
Заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 грудня.
Глава уряду пообіцяв, що в разі введення жорсткого карантину закривати міжміське і міжнародне сполучення не будуть.
"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — повідомив Шмигаль.
У той же час прем'єр зазначив, що посилювати карантин в Україні до кінця грудня не мають наміру.
Він переконаний, що медична система поки справляється з напливом хворих. На даному етапі розглядається варіант введення локдауна в січні.
"Уряд має чітке уявлення того, як діяти далі. Ми продовжуємо щодня стежити за медичною системою, ведемо діалог з регіонами щодо оптимальних і збалансованих заходів, просуваємо ініціативи для підтримки бізнесу», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що постраждалим через карантин одеситам роздадуть гроші: хто зможе претендувати на вісім тисяч
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