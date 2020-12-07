В Одесі заражені пацієнти не мають сил боротися з інфекцією і просять евтаназію

Тему вірусного колапсу в одеських лікарнях продовжує піднімати волонтер, яка допомагає ковід-пацієнтам, Катерина Ножевнікова, передає Politeka.net

Вона повідала історію хворої дівчини, яка вже втратила батька, а тепер доглядає за своєю тяжкохворою матір'ю.

"У молодої дівчини батько вже помер. Мама в реанімації на високому потоці. Дівчина сама хворіє. Але упросила лікарів і її пустили до мами. Вона сидить біля неї дві доби. Вона поїть її з трубочки, змінює памперс і тримає за руку. Тому що мамі страшно, але вона не може вже сказати ні слова. У якийсь момент дівчина розплакалася і сказала: я попросила лікарів дати щось, щоб мама не мучилася. Але мені сказали в нашій країні так не роблять. Я падаю з ніг. У мене запалення. Я не знаю, що робити", – написала Ножевнікова на своїй сторінці в Фейсбук.

Також вона розповіла, що в палатах практично кожен день помирають люди, так як в лікарнях катастрофічно не вистачає лікарів і медсестрі. Навіть якщо пацієнта вдається госпіталізувати в медустанову, за ним нікому доглядати. Ножевнікова розповів про інші випадки.

"Лариса Павлівна проживає з сестрою і мамою 95 років. Всі хворіють. Мамі викликали кілька разів швидку, але госпіталізувати її не можуть, бо вона лежача. І в лікарні їй не зможуть надати належний догляд – не вистачає співробітників", – звернула увагу вона.

"Це відбувається прямо зараз. У нашому місті. У 21 столітті", – обурилася волонтер.

Наостанок Ножевникова звернулася до жителів Одеси з проханням дотримуватися карантинних обмежень і не забувати носити маску.

"Носіть маски. Дотримуйтесь дистанцію. Місць у місті практично вже немає. Потрапити в сортувальну лікарню стає вже небезпечним для життя. Бережіть старих... Таких важких хворих, як мама цієї дівчинки, яка сама вже готова померти поруч з мамою, просто нікуди буде класти – анестезіологів і реаніматологів в цій країні занадто довго знищували", – написала вона.

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