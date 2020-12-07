У мережі показали, як провідник одеського поїзда рубав дрова прямо на пероні, щоб опалювати вагон

Відео вдалося зняти очевидцям, вони виклали це в мережу і тепер кадри гуляють по просторах інтернету, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент зафіксували на пероні залізничного вокзалу Одеси.

Так, на кадрах видно, як співробітник поїзда на пероні станції виніс дрова, порубав їх, а потім заніс у вагон.

За словами автора відео, за допомогою дров провідник опалював приміщення поїзда.

«У нас майже всі поїзди опалюються дровами»:

На Одеській залізниці "Укзалізниці" вже прокоментували скандальне відео, зазначивши, що подібним чином опалюються майже всі склади.

«У нас майже всі поїзди опалюються дровами. Зазвичай використовують дерев'яні шпали ... що їм дають, тим вони і топлять", - розповіли залізничники.

При цьому користувачів соцмереж обурило, те, що поки члени Наглядової Ради «Укрзалізниці» отримують астрономічні зарплати, рядові співробітники змушені рубати дрова, щоб пасажирам всередині було тепло.

До цього ми повідомляли, що в поїзді напрямком «Одеса-Харків» грабують сплячих пасажирів.

За словами постраждалої, під час поїздки в закрите купе пробралися невідомі люди і вкрали особисті речі у двох пасажирок, третя встигла прокинутися і тим самим злякати злодіїв, проте затримати їх не встигла.

Напад стався близько 05: 00.

Нагадаємо, що під Одесою чоловік намагався перелізти через паркан і опинився на тому світі: трагічні кадри

Як повідомляла Politeka, під Одесою вантажний потяг зніс чоловіка: кадри трагедії і подробиці

Також Politeka писала, спритні злодійки промишляють під Одесою: "одній всього 15 років"