У місті Чорноморську Одеської області евакуювали мешканців багатоквартирного будинку і оточили територію через загрозу вибуху

Подія трапилася в понеділок, 7 грудня, повідомляє місцеве видання 04868.com.ua .

За даними ЗМІ, в одному з під'їздів будинку на вулиці Парусній жителі побачили бойову гранату, про неї вони повідомили в поліцію.

На місце терміново приїхали поліцейські, вибухотехніки, співробітники з надзвичайних ситуація міста Чорноморська, вони оточили прилеглу територію і приступили до евакуації мешканців квартир.

Після обстеження піротехніки знайшли дивний предмет і, як виявилося, це був муляж ручної гранати.

До цього ми повідомляли, що хвиля масових мінувань з новою силою прокотилася по Одесі, цього разу під удар потрапили навчальні заклади.

Так, на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування відразу 10 одеських шкіл.

Напередодні поліція отримала схоже повідомлення про мінування 5 гімназій, які знаходяться в різних районах міста.

А ще днем раніше "розмінувати" довелося 4 школи. Варто звернути увагу, що з кожним днем число навчальних закладів збільшується.

Глава департаменту освіти Олена Буйневич прокоментувала інцидент в соцмережах.

"Чергові ігри негідників. Гімназії 2,4,6,8 дітей виводять. Маленькі чекають батьків. Першу "мінують" вдруге, хоча школа закрита на карантин. Що ж. Сприймати кожне таке повідомлення будемо як справжнє. Школи відпрацьовують навички евакуації. Не вистачає слів", - написала чиновниця.

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