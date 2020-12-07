Переходила дорогу не в тому місці

Поблизу Одеси водій іномарки відправив на той світ жінку, яка перебігала дорогу

Аварія трапилася пізно ввечері два дні тому на Овідіопольській дорозі, біля ринку "7-й кілометр", повідомила прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Як розповіли в правоохоронних органах, водій BMW збив жінку-пішохода на неосвітленій ділянці дороги. Постраждала отримала травми не сумісні з життям і померла до приїзду швидкої допомоги.

Пізніше з'ясувалося, що це мешканка Миколаївської області, якій було 45 років.

За попередніми даними, пішохід перетинав дорогу в невстановленому місці.

Відомості за фактом ДТП внесені до ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України. Автомобіль до постанови суду перебуватиме на штрафмайданчику.

Ще один смертельний наїзд в Одесі трапився днями на Ленпоселке.

Пізно ввечері на вулиці магістральній чоловік йшов уздовж дороги по неосвітленій ділянці, коли на нього наїхав невідомий автомобіль. Пішохід отримав травми не сумісні з життям і помер на місці аварії.

У той же час автомобіліст, який збив пішохода, з місця ДТП зник.

Крім того, аварія трапилася рано вранці 3 грудня біля гіпермаркету «Ідеал», що на вулиці Бугаївській.

Там водій "Рено" збив жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Про стан постраждалої інформації немає.

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