Дуже слизько на дорогах

Не встиг в Одесі випасти перший сніг, як ускладнилася обстановка на дорогах

Кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

Через невеликі опади у вигляді снігу на дорогах утворилася ожеледь. Дороги і тротуари слизькі через що в різних районах міста сталося вже чимало аварій.

Наприклад, біля Таїровського кладовища перекинувся автомобіль.

Деякі автомобілісти не встигли поміняти літню гуму на зимову, через що їх машини просто вилітали на узбіччя, інші стикалися із зустрічними авто.

Були й такі водії, які не потрапили в дорожньо-транспортну аварію, але повернутися додому їм виявилося дуже складно. Автомобілі просто не хотіли їхати в потрібному напрямку і їх доводилося штовхати вручну.

Біля ринку "7 кілометр" ускладнений проїзд, там утворилася величезна пробка, через кілька аварій, в тому числі і за участю маршруток.

Комунальники заявляють, що з самого ранку вони посипають тротуари і дороги, проте автомобілісти скаржаться на те, що дороги дуже слизькі.

Синоптики попереджали, що новий тиждень принесе в Одесу снігову бурю, мороз, шторм, дощ, а на потім довгоочікуване потепління.

Вся справа в тому, що на початку тижня Одеса опиниться під впливом сибірського антициклону.

Згідно з прогнозом, 7 грудня, в Одесі буде дуже холодно. Метеорологи навіть оголосили штормове попередження через сильний поривчастий вітер до 15-18 метрів в секунду.

По Одесі та області хмарно. У другій половині дня можливий сніг.

В Одесі температура вдень від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вночі 2-4 °С морозу.

На вулицях буде дуже небезпечно-правоохоронці попросили місцевих жителів по можливості обмежити свої переміщення по місту.

Нагадаємо, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео

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