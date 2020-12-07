Не встиг в Одесі випасти перший сніг, як ускладнилася обстановка на дорогах
Кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net
Через невеликі опади у вигляді снігу на дорогах утворилася ожеледь. Дороги і тротуари слизькі через що в різних районах міста сталося вже чимало аварій.
Наприклад, біля Таїровського кладовища перекинувся автомобіль.
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Деякі автомобілісти не встигли поміняти літню гуму на зимову, через що їх машини просто вилітали на узбіччя, інші стикалися із зустрічними авто.
Були й такі водії, які не потрапили в дорожньо-транспортну аварію, але повернутися додому їм виявилося дуже складно. Автомобілі просто не хотіли їхати в потрібному напрямку і їх доводилося штовхати вручну.
Біля ринку "7 кілометр" ускладнений проїзд, там утворилася величезна пробка, через кілька аварій, в тому числі і за участю маршруток.
Комунальники заявляють, що з самого ранку вони посипають тротуари і дороги, проте автомобілісти скаржаться на те, що дороги дуже слизькі.
Синоптики попереджали, що новий тиждень принесе в Одесу снігову бурю, мороз, шторм, дощ, а на потім довгоочікуване потепління.
Вся справа в тому, що на початку тижня Одеса опиниться під впливом сибірського антициклону.
Згідно з прогнозом, 7 грудня, в Одесі буде дуже холодно. Метеорологи навіть оголосили штормове попередження через сильний поривчастий вітер до 15-18 метрів в секунду.
По Одесі та області хмарно. У другій половині дня можливий сніг.
В Одесі температура вдень від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вночі 2-4 °С морозу.
На вулицях буде дуже небезпечно-правоохоронці попросили місцевих жителів по можливості обмежити свої переміщення по місту.
Нагадаємо, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео
А ще Politeka писала, що у мережі показали кадри масштабної аварії на дорозі в Одесі: "вилетів на зустрічну смугу і перекинувся"
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