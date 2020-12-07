В Одесі чоловік зарізав майбутнього кума

Інцидент з трагічними наслідками трапився в понеділок, 7 грудня. Про нього розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Все почалося з того, що одесит покликав друга в гості обговорити майбутні хрестини дитини і запропонував йому стати хрещеним батьком. В ході зустрічі чоловіки посварилися і господар, схопивши ніж зі столу, наніс їм удар прямо в груди. Поранення виявилося смертельним.

Після інциденту приїхала швидка допомога і медики констатували смерть 41-річного чоловіка. Вони звернулися в поліцію і правоохоронці кинулися на пошуки можливого вбивці.

Його затримали за кілька кварталів від свого будинку.

У бесіді з правоохоронцями затриманий зізнався, що накинувся на майбутнього кума з ножем через «безпідставні слова про те, що він поганий сім'янин».

В ході обшуків в квартирі підозрюваного поліція вилучила речові докази і відправила їх на експертизу. Чоловіка затримано, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Якщо провину його доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

До цього ми повідомляли, в Одеській області чоловік зарізав рідну матір, а потім викликав поліцію. Моторошне вбивство сталося в одному з сіл Тарутинського району.

Так, молодий чоловік приїхав в гості до своєї мами, і вони вирішили відзначити цю справу за столом, а потім посварилися.

Син всадив ніж в шию родички, а потім подзвонив в поліцію і намагався переконати копів у тому, що мати померла своєю смертю.

При цьому судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від кровотечі в результаті отриманої травми судин.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік накинувся з ножем на перехожого: подробиці того, що сталося

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