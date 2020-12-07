В Одеській області сталася ДТП, яка тільки дивом обійшлася без постраждалих-жінка відвідала поліклініку разом з автомобілем

Інцидент трапився на вихідних в місті Ізмаїлі. Про нього розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

Так, автомобіль KIA в'їхав прямо в двері міської поліклініки, в результаті чого серйозне пошкодження отримала медустанова.

У поліції зазначили, що з ранку жінка, не вибравши безпечну швидкість руху і не оцінивши дорожню обстановку, подолавши три сходинки, скоїла зіткнення з будівлею. При цьому автоледі сама відбулася сильним переляком.

У соцмережах іронічно прокоментували дивну ДТП.

"Хтось хотів потрапити в поліклініку без черги і "заїхав" через головний вхід»,

"По всій видимості автоледі заскочила за пігулками", - пишуть користувачі мережі.

До цього ми повідомляли, що поблизу Одеси водій іномарки відправив на той світ жінку, яка перебігала дорогу.

Аварія трапилася пізно ввечері два дні тому на Овідіопольській дорозі, біля ринку «7-й кілометр».

Як розповіли в правоохоронних органах, водій BMW збив жінку-пішохода на неосвітленій ділянці дороги. Постраждала отримала травми не сумісні з життям і померла до приїзду швидкої допомоги.

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