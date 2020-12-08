Поліція оголосила в розшук юну мешканку Одеси, яка зникла, перебуваючи на восьмому місяці вагітності

Про зникнення 17-річної Оксани Башилової розповіли в прес-службі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

Відомо, що дівчина вийшла з дому ще півтора тижні тому і досі про неї немає ніяких звісток. Проживає вона в Київському районі.

Зникла була одягнена в синю куртку і чорні джинси. Зростанням Башилова приблизно 160-165 сантиметрів, очі сині, волосся світло-русяве.

Дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності.

У поліції закликали з будь-якою інформацією щодо зниклого прохання звертатися за телефоном: (048) 766-90-34 або на лінію 102.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області поліція вирушила на пошуки хворої жінки, яка пішла з дому і пропала.

Так, днями в Березівському районі до правоохоронців за допомогою звернулася місцева мешканка і розповіла про зникнення своєї матері. Стривожена дочка повідомила, що її 51-річна мати після хвороби йде з дому в невідомому напрямку. Вони описала прикмети родички і правоохоронці переступили до пошуків.

Копи обстежили вулиці, опитали односельців і в підсумку знайшли зниклу.

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