В Одеській області неадекватний чоловік побився з поліцейськими і нацькував на них вівчарку

Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

Подія трапилася днями в Овідіопольському районі.

Патрульні отримали виклик про домашнє насильство і виїхали за вказаною адресою, проте по приїзду на розборки їх чекав «сюрприз».

Неадекватний чоловік, побачивши, що за ним приїхали правоохоронці, на одного з них нацькував вівчарку, а на інших напав з кулаками.

В результаті бійки є постраждалі - це 32-річний поліцейський, який отримав черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом лицьової кістки і носа, а також закритий перелом фаланги пальців лівої руки.

У свою чергу, його 25-річний напарник, відбиваючись від агресивного собаки, змушений був застрелити тварину з табельної зброї.

Дебоширу оголосили підозру за частиною 2 статті 345 КК за насильство щодо правоохоронця. Окремо поліція дасть підозрюваному правову оцінку з приводу побиття його колишнього родича.

Крім того, за фактом використання поліцейським вогнепальної зброї керівництво Головного управління поліції проведе службове розслідування.

Раніше ми писали про схожий випадок, в якому постраждали сусіди неадеквата.

Так, у місті Южному Одеської області чоловік нацькував собаку на своїх сусідів, а також розбив їм скло в автомобілі.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік накинувся з ножем на перехожого: подробиці того, що сталося

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