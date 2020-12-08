В Одеській області неадекватний чоловік побився з поліцейськими і нацькував на них вівчарку
Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net
Подія трапилася днями в Овідіопольському районі.
Патрульні отримали виклик про домашнє насильство і виїхали за вказаною адресою, проте по приїзду на розборки їх чекав «сюрприз».
Неадекватний чоловік, побачивши, що за ним приїхали правоохоронці, на одного з них нацькував вівчарку, а на інших напав з кулаками.
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В результаті бійки є постраждалі - це 32-річний поліцейський, який отримав черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом лицьової кістки і носа, а також закритий перелом фаланги пальців лівої руки.
У свою чергу, його 25-річний напарник, відбиваючись від агресивного собаки, змушений був застрелити тварину з табельної зброї.
Дебоширу оголосили підозру за частиною 2 статті 345 КК за насильство щодо правоохоронця. Окремо поліція дасть підозрюваному правову оцінку з приводу побиття його колишнього родича.
Крім того, за фактом використання поліцейським вогнепальної зброї керівництво Головного управління поліції проведе службове розслідування.
Раніше ми писали про схожий випадок, в якому постраждали сусіди неадеквата.
Так, у місті Южному Одеської області чоловік нацькував собаку на своїх сусідів, а також розбив їм скло в автомобілі.
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