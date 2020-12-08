Несприятлива обстановка на одеських дорогах через ожеледицю призвела до аварії з трагічними наслідками

ДТП за участю рейсового автобуса і автомобіля «Жугулі» сталося рано вранці на 14 км автодороги Одеса - Чорноморськ. Про нього розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

За попередньою інформацією, 37-річний водій «ВАЗа», не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, в'їхав в автобус, який рухався в зустрічному напрямку. Водій легковика від отриманих травм загинув, водій автобуса відбувся незначними травмами.

На місці працює слідчо-оперативна група та слідчий.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Раніше ми вже писали, що невеликий сніжок став причиною великих проблем на дорогах в Одесі. Автомобілісти виявилися не підготовлені до зими через що по всьому місту спостерігалося величезне число дорожньо-транспортних пригод.

Наприклад, біля Таїровського кладовища перекинувся автомобіль. Деякі водії не встигли поміняти літню гуму на зимову, через що їх машини просто вилітали на узбіччя, інші стикалися із зустрічними авто. Були й такі водії, які не потрапили в аварію, але повернутися додому їм виявилося дуже складно. Автомобілі просто не хотіли їхати в потрібному напрямку і їх доводилося штовхати вручну.

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